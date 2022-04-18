Колонну военной техники заметили в Ленинском районе Новосибирска

Колонну военной техники заметили в Ленинском районе Новосибирска
Колонну военной техники заметили в Ленинском районе Новосибирска
Сегодня, 17:22ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Боевые машины сопровождали Росгвардейцы.

Днем в понедельник, 18 апреля, по Ленинскому району Новосибирска проехала колонна бронированной военной техники. Об этом шествии подробности Atas.info рассказали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Колонну БТРов сибиряки заметили на улице Станиславского. Оказалось, технику вывели на дороги города в рамках репетиции парада Победы.

«Колонна техники Новосибирского военного института Росгвардии направляется для проведения тренировки в рамках подготовки к параду в честь Дня Победы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2022 году День Победы 9 мая отметят в Новосибирской области в полном формате. В праздничный день для жителей и гостей города готовят два салюта и фейерверк.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы