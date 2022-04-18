Колонну военной техники заметили в Ленинском районе Новосибирска

Днем в понедельник, 18 апреля, по Ленинскому району Новосибирска проехала колонна бронированной военной техники. Об этом шествии подробности Atas.info рассказали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.
Колонну БТРов сибиряки заметили на улице Станиславского. Оказалось, технику вывели на дороги города в рамках репетиции парада Победы.
«Колонна техники Новосибирского военного института Росгвардии направляется для проведения тренировки в рамках подготовки к параду в честь Дня Победы», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в 2022 году День Победы 9 мая отметят в Новосибирской области в полном формате. В праздничный день для жителей и гостей города готовят два салюта и фейерверк.