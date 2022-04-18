Лосиха с ранением забежала во двор частного дома в Бердске

Лосиха с ранением забежала во двор частного дома в Бердске
Лосиха с ранением забежала во двор частного дома в Бердске
Сегодня, 16:16ОбществоАлександр КондратьевФото: Минприроды НСО
Животное подлечили и выпустили её в среду обитания под Новосибирском – рана была не опасная

Лосиха с рваной раной 16 апреля пряталась во дворе частного дома в Бердске – её вытаскивали представители зоопарка и Минприроды Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Самка лося выбежала к людям со стороны полей, а у дороги её напугали автомобили, поэтому она ободрала кожу на лопатке об мусорный контейнер. На место выезжал государственный инспектор отдела охраны животного мира Минприроды области Юрия Титов.

«Для обездвиживания животного был приглашен сотрудник Новосибирского зоопарка имени Шило, который использовал спецоружие для введения инъекций. Он обработал рану и поставил антибиотики», - рассказала в Минприроды.

Лосиху вывезли в место её обитания под Новосибирском, так как рана была неопасная.

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