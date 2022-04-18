Телевидение и радио временно отключают в Новосибирской области

В Новосибирске 18 апреля с 10:00 до 16:00 не будет транслировать Радио 7, Наше Радио, Ретро FM Новосибирск, Ретро FM, Новое радио, Новосибирская Городская Волна, Бизнес ФМ Новосибирск, Бизнес ФМ Москва, Сто шесть и семь в Новосибирске», Радио Дача, Европа Плюс. При этом до 17:00 планируется отключение сигнала на канале «Disney», «Ю-ТВ».