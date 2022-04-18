Телевидение и радио временно отключают в Новосибирской области

В Новосибирской области временно прекращают работу телерадио сигнала. В связи с этим Российская телевизионная и радиовещательная сеть опубликовала график отключений.
С 18 по 24 апреля на всей территории Новосибирской области возможны кратковременные перерывы трансляции теле радиосигнала радио телевизионными передающими станциями.
В течение недели на станциях будут проводить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Однако некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
График отключения радио и телевидения в районах Новосибирской области опубликован на сайте РТРС.
В Новосибирске 18 апреля с 10:00 до 16:00 не будет транслировать Радио 7, Наше Радио, Ретро FM Новосибирск, Ретро FM, Новое радио, Новосибирская Городская Волна, Бизнес ФМ Новосибирск, Бизнес ФМ Москва, Сто шесть и семь в Новосибирске», Радио Дача, Европа Плюс. При этом до 17:00 планируется отключение сигнала на канале «Disney», «Ю-ТВ».