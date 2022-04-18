В Новосибирске часть здания «Дома охотника» хотят продать за 77 млн рублей

Часть здания «Дома охотника» на улице Нарымской, 23 в Новосибирске планируют продать за 77 млн рублей. Решение принято председателем правления областного общества охотников и рыбаловов Николай Кобыленко.
Депутат, общественник и председатель барабинского общества охотников и рыболовов Константин Терещенко рассказал «Прецеденту», что 6 апреля прошло совещание с представителями районных обществ рыболовов. Кобыленко предложил расстаться с имуществом в Доме охотника – его смутило, что больше 50% здания скупил собственник, который в скором времени может привести управляющую компанию, которая создаст невыносимые условия.
Всего могут продать 960 квадратных метров за 70-80 тысяч рублей за квадратный метр. Общая стоимость составит 77 млн рублей.