В Новосибирске часть здания «Дома охотника» хотят продать за 77 млн рублей

В Новосибирске часть здания «Дома охотника» хотят продать за 77 млн рублей
В Новосибирске часть здания «Дома охотника» хотят продать за 77 млн рублей
Сегодня, 19:34ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Более 900 квадратных метров «Дома охотника» могут продать за 70-80 тысяч рублей за квадратный метр

Часть здания «Дома охотника» на улице Нарымской, 23 в Новосибирске планируют продать за 77 млн рублей. Решение принято председателем правления областного общества охотников и рыбаловов Николай Кобыленко.

Депутат, общественник и председатель барабинского общества охотников и рыболовов Константин Терещенко рассказал «Прецеденту», что 6 апреля прошло совещание с представителями районных обществ рыболовов. Кобыленко предложил расстаться с имуществом в Доме охотника – его смутило, что больше 50% здания скупил собственник, который в скором времени может привести управляющую компанию, которая создаст невыносимые условия.

Всего могут продать 960 квадратных метров за 70-80 тысяч рублей за квадратный метр. Общая стоимость составит 77 млн рублей.

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