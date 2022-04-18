В Новосибирской области похоронили 43-летнего военного, погибшего на Украине

В Новосибирской области в Искитиме похоронили 43-летнего Алексея Шишкина, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Всю сознательную жизнь Алексей Николаевич посвятил службе в ВС РФ – он погиб как герой, защищая мирное население Донбасса», - сказал глава Искитима.
Алексей Шишкин родился 1 января 1979 года в Казахстане. В Искитим он переехал в 1980 году, где и окончил 9 классов школы, а затем получил профессию в Бердском радиотехническом училище. После срочной службы в армии он прошел подготовку в учебном центре ракетных войск стратегического назначения – дальше он служил в мотострелковых войсках.