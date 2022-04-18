В Новосибирской области взошла Кровавая луна в ночь на 18 апреля

Кровавая луна является предвестником конца света в Библии, но ученые считают, что ничего необычного в этом нет

Жители Новосибирской области в ночь с 17 на 18 апреля могли наблюдать необычное природное явление – восход Кровавой луны. Такое явление обычно происходит во время лунных затмений, но ближайшее из них должно состояться только в мае 2022 года. При этом в Библии природное явление «Кровавая луна» упоминается как предвестник конца света. «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои», - говорится в Библии. Ученые считают Кровавую луну обычным явлением, которое вызвано отражением солнечных лучей на атмосферу Земли. Также это могло быть вызвано природными пожарами.

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