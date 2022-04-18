В Новосибирской области взошла Кровавая луна в ночь на 18 апреля

В Новосибирской области взошла Кровавая луна в ночь на 18 апреля
В Новосибирской области взошла Кровавая луна в ночь на 18 апреля
Сегодня, 13:08ОбществоАлександр КондратьевФото: Город55
Кровавая луна является предвестником конца света в Библии, но ученые считают, что ничего необычного в этом нет

Жители Новосибирской области в ночь с 17 на 18 апреля могли наблюдать необычное природное явление – восход Кровавой луны.

Такое явление обычно происходит во время лунных затмений, но ближайшее из них должно состояться только в мае 2022 года. При этом в Библии природное явление «Кровавая луна» упоминается как предвестник конца света.

«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои», - говорится в Библии.

Ученые считают Кровавую луну обычным явлением, которое вызвано отражением солнечных лучей на атмосферу Земли. Также это могло быть вызвано природными пожарами.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы