В Новосибирской области зафиксировали 5 458 термических точек за неделю

Количество пожаров за этот период выросло в шесть раз в нашем регионе. Из всех термических точек 85% приходилось на горение сухой травы, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе оперативного совещания в правительстве региона.