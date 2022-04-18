В Новосибирской области зафиксировали 5 458 термических точек за неделю

В Новосибирской области зафиксировали 5 458 термических точек за неделю
В Новосибирской области зафиксировали 5 458 термических точек за неделю
Сегодня, 14:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
По количеству термических точек регион обогнал соседние субъекты Сибири.

В Новосибирской области отметили 5 458 термоточек за прошедшую неделю. Это на четверть больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа.

Количество пожаров за этот период выросло в шесть раз в нашем регионе. Из всех термических точек 85% приходилось на горение сухой травы, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

За минувшую неделю в Новосибирской области зафиксировали 5458 термических точек. Часто пожары случались в Кыштовском, Куйбышевском, Северном, Убинском районах.

Фото:fires.ru

Виктор Орлов добавил, что число термоточек в нашем регионе превысило показатель по всем субъектам Сибири. Сейчас в области действуют пять лесных пожаров в отдалённых районах.

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