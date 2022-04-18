YouTube канал «Вести Новосибирск» и других филиалов ВГТРК заблокировали

YouTube канал «Вести Новосибирск» и других филиалов ВГТРК заблокировали
YouTube канал «Вести Новосибирск» и других филиалов ВГТРК заблокировали
Сегодня, 13:04ОбществоФото: коллаж с YouTube "Вести Новосибирск"/pixabay
Сейчас государственный федеральный информационный телеканал «Россия 24» находится на профилактике.

YouTube каналы региональных филиалов ВГТРК в мегаполисах, в том числе в Новосибирске, попали под блокировку. Это произошло ещё вечером 16 апреля 2022 года.

На канале «Вести Новосибирск» указано: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране». Подобное наблюдается на видеохостингах филиалов в Кемерове, Краснодаре, Уфе, Чечне, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Башкартостане.

Как пишет «Вести Новосибирск», Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК. Они сослались на то, что подобные действия нарушают принципы свободного распространения информации.

В настоящий момент также государственный федеральный информационный телеканал «Россия 24» находится на профилактике. Посмотреть эфир возможно только на сайте «СМОТРИМ.РУ».

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