YouTube канал «Вести Новосибирск» и других филиалов ВГТРК заблокировали

YouTube каналы региональных филиалов ВГТРК в мегаполисах, в том числе в Новосибирске, попали под блокировку. Это произошло ещё вечером 16 апреля 2022 года.
На канале «Вести Новосибирск» указано: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране». Подобное наблюдается на видеохостингах филиалов в Кемерове, Краснодаре, Уфе, Чечне, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Башкартостане.
Как пишет «Вести Новосибирск», Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК. Они сослались на то, что подобные действия нарушают принципы свободного распространения информации.
В настоящий момент также государственный федеральный информационный телеканал «Россия 24» находится на профилактике. Посмотреть эфир возможно только на сайте «СМОТРИМ.РУ».