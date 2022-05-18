«Как не заснуть навсегда»: Лечение зубов без боли под наркозом в Новосибирске

Генеральный директор сети стоматологических клиник «Блеск» Ольга Долгова уверена, что в большинстве случаев нет необходимости в лечении зубов под наркозом. Ограниченное время наркоза превращает работу стоматологов в «гонки», при которых нужно успеть пролечить все зубы. Есть случаи, когда лучше обойтись без наркоза, а есть, когда он эффективен. В чем разница - Atas.info узнал у специалиста и на личном опыте.
Главный минус применения наркоза в стоматологии со слов Долговой – это ограниченное время на лечение.
«Стоматолог ограничен во времени, ведь ему надо успеть пролечить большое количество зубов до того момента, как пациенту уже нужно будет просыпаться – это может сказаться на качестве выполненной работы», - сказала стоматолог.
При лечении положено обрабатывать антисептическими препаратами корневые каналы и выдерживать раствор. Как правило, в жевательном зубе 3-4 канала. Можно это сделать и за короткое время, но лучше будет, если стоматолог в спокойном режиме сделать необходимые процедуры.
Наркозом лучше воспользоваться, когда человеку нужно удалить разом несколько зубов. В случае лечения лучше воспользоваться обычной анестезией. Современные анестетики настолько хороши, что после укола боль полностью отсутствует, а если человек не может победить свой страх, есть методы, которые помогут привести свое эмоциональное состояние в норму. Например, использование закиси азота.
Наркоз эффективен в случаях, когда человеку требуется решить проблемы за один день, а также к боязливым детям. Такой метод необходим для людей с особенностями развития, потому что с ними трудно работать.
Есть люди, которые боятся, что будут чувствовать боль даже во время наркоза, как это было показано в фильме «Наркоз» 2007 года выпуска. Там ситуация обстояла так, что пациенту начали проводить операцию на сердце, но человек хоть и заснул, но остался в сознании – он все чувствовал, слышал и понимал, но не мог двигаться.
Ольга Долгова заверила, что такое не может произойти, ведь за состоянием пациента в стоматологии следит анестезиолог. Также очень грамотно рассчитывается количество вводимого препарата под вес человека. В любом случае, если что-то пошло бы не так, то специалист это бы заметил по датчикам.
«Для здоровья это никак не влияет – человек приходит обследованный с заключением терапевта, а если есть какие-то сомнения у анестезиолога, то он направляет его на дополнительное обследование»сказала врач-стоматолог.
Стоит отметить, что и вводимые препараты абсолютно безвредны для человека, поэтому такое лечение даже иногда проходят дети, которые панически боятся стоматологов.
Журналист Atas.info Александр Кондратьев на себе опробовал лечение зубов под наркозом. Все началось с того, что нужно было сдать общий анализ крови, сдать мочу и пройти ЭКГ. После этого анестезиолог одобрил такое применение и уже находясь в стоматологическом кресле достаточно было только вдохнуть пару препарата и сразу погрузиться в сон.
Шума приборов и боли никакой не чувствуется, но самое тяжелое в такое лечение – это просыпаться. В целом уже спустя 30 секунд понимаешь, где ты находишься, но проснуться тяжело – это сравнимо с тем, когда ты очень крепко спал и тебя резко разбудили. При этом случаи все индивидуальны, некоторые просыпаются уже спустя несколько минут, а для других это может занять длительное время.
В данном случае потребовалось около 30 минут, чтобы проснуться и уже нормально двигаться, но больше двух часов понадобилось на полное восстановление в плане мышления, потому что было ощущение сонливости.
Плюсы такого лечения от журналиста: отсутствие боли, нет страха перед посещением, не слышно никаких «страшных» приборов. Минусы: дорого, трудно совместить с работой, нет возможности контролировать выполнение лечения.
В связи с этим было принято решение отказаться от дальнейшего применения наркоза, потому что стоимость всего лечения выросла бы минимум на 60 тысяч рублей. К тому же все стоматологи почти хором отвечают, что простая анестезия – это не больно, даже в случае самого укола, ведь наносится специальный гель, чтобы не чувствовать иглы.
Стоит ли лечить зубы под наркозом – да, если человеку даже трудно зайти в стоматологический кабинет от страха. Если вы сами пришли лечить зубы, то можно успокаивать себя тем, что в итоге будет прекрасный результат, а на сэкономленные деньги можно приобрести себе какую-нибудь вещь или сделать отбеливание зубов.
Стоимость в каждой клинике немного разная, но она близка к 10 тысячам рублей за 1 час. Если необходимо удалить несколько зубов, поставить импланты, вылечить кариес и другое, то лечение может обойтись в два раза дороже.
Врачи-стоматологи считают, что наркоз при возможности лучше заменить стандартной анестезией, а на оставшиеся деньги сделать отбеливание или другие процедуры – это будет даже выгодней, чем тратить большие деньги на сон.
При этом стоматологические клиники в скором времени может ожидать повышение стоимости услуг из-за санкций в отношении России. Например, импортные брекеты и импланты в конце марта 2022 года подорожали в два раза, а также до 90% стоматологических материалов не производятся в нашей стране.