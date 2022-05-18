«Как не заснуть навсегда»: Лечение зубов без боли под наркозом в Новосибирске

Шума приборов и боли никакой не чувствуется, но самое тяжелое в такое лечение – это просыпаться. В целом уже спустя 30 секунд понимаешь, где ты находишься, но проснуться тяжело – это сравнимо с тем, когда ты очень крепко спал и тебя резко разбудили. При этом случаи все индивидуальны, некоторые просыпаются уже спустя несколько минут, а для других это может занять длительное время.