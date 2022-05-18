Купаться в 30-градусную жару запретили в водоемах Новосибирской области

«Во время теплой погоды новосибирцы выходят на лодках к озерам без спасательных жилетов и регистрации судна. Также пьют алкоголь, и, оставляя детей идут купаться. Эти нарушения безопасности приводят иногда к трагедиям», - заявили в МЧС по Новосибирской области.