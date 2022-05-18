Почти 700 боевиков с «Азовстали» сдались в плен ВС РФ

Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся в плен украинских боевика с «Азов

Украинские военнослужащие с «Азовстали» не перестали сдаваться в плен российским войскам – их число уже достигло 694 человек – говорится в сообщении от Минобороны РФ.

Российская армия постепенно приближается к взятию под контроль завода «Азовсталь» благодаря тому, что вражеские военные сдаются в плен уже в больших количествах – за прошедшие сутки их число уже дост 694, но среди них есть и получившие ранение – 29 человек. При этом общая цифра сдавшихся в плен скоро достигнет тысячи человек – сейчас их 959. Однако каким-либо пыткам и подобного их никто не подвергает – 51 нуждающийся в госпитализации был доставлен в больницу ДНР. В настоящий момент ВС РФ продолжает выполнять необходимые военные действия на «Азовстали» и все это уже возможно приближается к логическому завершению.

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