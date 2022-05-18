Почти 700 боевиков с «Азовстали» сдались в плен ВС РФ

Российская армия постепенно приближается к взятию под контроль завода «Азовсталь» благодаря тому, что вражеские военные сдаются в плен уже в больших количествах – за прошедшие сутки их число уже дост 694, но среди них есть и получившие ранение – 29 человек.
При этом общая цифра сдавшихся в плен скоро достигнет тысячи человек – сейчас их 959. Однако каким-либо пыткам и подобного их никто не подвергает – 51 нуждающийся в госпитализации был доставлен в больницу ДНР.
В настоящий момент ВС РФ продолжает выполнять необходимые военные действия на «Азовстали» и все это уже возможно приближается к логическому завершению.