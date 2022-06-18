Где недорого отдохнуть под Новосибирском: список баз

Где недорого отдохнуть под Новосибирском: список баз
Где недорого отдохнуть под Новосибирском: список баз
18 июня, 14:55ОбществоФото: Артем Шершнев
Жители Новосибирска могут недорого отдохнуть на природе, воспользовавшись предложениями загородных баз. Публикуем список мест, где гостей встречают демократичными расценками

Недорогие базы отдыха в относительной близости от Новосибирска: рассказываем, сколько стоит проживание и чем там можно заняться

База отдыха «Лукоморье»

Расположена на берегу Новосибирского водохранилища, в поселке Тула Искитимского района. Из развлечений – купание, прогулки по берёзовому лесу, в том числе и конные, приготовление шашлыка, баня. Питаться можно как самостоятельно, так и кафе на территории комплекса. Стоимость аренды летнего домика составляет 1400 рублей в сутки, проживание в корпусе обойдется в 2400 рублей.

База отдыха «Каракан»

Находится в селе Завьялово, на берегу водохранилища. Расстояние от города – 120 километров. Купаться, загорать, кататься по водной глади на арендованной лодке. Есть баня, спортивная и детская площадки. Проживание в двухместном номере с общей кухней и туалетом и душем на улице обойдется в 1800 рублей. Более комфортный одноместный номер – 3700 рублей. Можно арендовать отдельный дом на 12 человек, это обойдется в 15600 рублей за сутки.

База отдыха «Нептун»

Принимает гостей в Ордынском районе, около села Боровое. Проживание номерах в корпусе, одноместный – 2000, двухместный – 3800 рублей за ночь. Номера оборудованы холодильником, чайником и микроволновкой, ни кафе, ни столовой на базе нет. Из развлечений – бильярд, баня, мангал и конечно, пляжный отдых.

База отдыха «Оазис»

Работает в деревне Абрашино, тоже в Ордынском районе, но на другом берегу водохранилища. Есть как летние домики эконом-класса, так и номера класса стандарт и люкс. Купаться, загорать, сходить на вечер танцев и петь караоке. Стоимость проживания от 3000 рублей за сутки. Экономным можно поставить на территории базы собственную палатку, за это возьмут 500 булей в день.

Отель «Млечный путь»

Гостиница в виде корабля расположена в районе Северного объезда, на берегу Оби. Набор развлечений традиционный – пляж, беседки с мангалом, бильярд и баня. В составе комплекса есть ресторан. Двухместный номер класса эконом – 2500 рублей в сутки, люкс от 3000 рублей, проживание в отдельной "Хижине рыбака" стоит 5000 рублей.

Парк-отель «Чкаловские дачи»

Домики в сосновом лесу идеально подходят для семейного отдыха. В составе комплекса есть пони-ферма, площадка для пейнтбола, беседки, можно взять в прокат велосипеды, работает ресторан. Завтра включен в стоимость проживания, которая начинается от 4500 рублей в сутки за двоих проживающих. Доплата за каждого следующего человека составляет 1000 рублей, всего домик вмещает до 5 человек.

База отдыха «Маяк»

Расположена в Советском районе, на берегу водохранилища в районе Шлюза. Есть большой бассейн под открытым небом, бар и кафе, собственный пляж. Двухместный номер "стандарт" – от 4000 рублей за ночь, просторные апартаменты – 8000 рублей. Можно взять в аренду сап, лодку или прокатиться на яхте, сообщает НГС.

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