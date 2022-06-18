Где недорого отдохнуть под Новосибирском: список баз

База отдыха «Каракан»

Находится в селе Завьялово, на берегу водохранилища. Расстояние от города – 120 километров. Купаться, загорать, кататься по водной глади на арендованной лодке. Есть баня, спортивная и детская площадки. Проживание в двухместном номере с общей кухней и туалетом и душем на улице обойдется в 1800 рублей. Более комфортный одноместный номер – 3700 рублей. Можно арендовать отдельный дом на 12 человек, это обойдется в 15600 рублей за сутки.