В Новосибирске скончался 99-летний ветеран Великой Отечественной

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Петр Горьковский. В следующем году ему бы исполнилось 100 лет

В Новосибирске скончался участник Великой Отечественной войны Петр Андреевич Горьковский. Об этом сообщили в городском совете ветеранов. Он был призван на фронт в 18 лет и прошел войну до конца. После победы работал сначала учителем, а потом директором школы в Доволенском районе, возглавлял местный отдел образования. После выхода на пенсию в 1988 году Горьковский переехал в Новосибирск и активно занимался воспитательной работой: проводил в школах уроки мужества, участвовал во встречах ветеранов с молодежью.

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