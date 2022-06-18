В Новосибирске увековечили память о погибшей от COVID-19 медсестре

Мемориальную доску в память о медсестре "красной зоны" Елене Владиной установили в новосибирской больнице № 11. Медик спасала жизни людей, зараженных коронавирусом, и заболела сама. Спасти ее коллеги не смогли

В холле новосибирской больницы № 11 установили мемориальную доску медсестре Елене Владиной. С начала широкого распространения коронавирусной инфекции она работала в "красной зоне" больницы, которая была превращена в самый крупный инфекционный госпиталь региона. Медсестра скончалась 10 октября 2022 года от последствий перенесенного COVID-19, ей было 49 лет. Фото: zdrav.nso.ru Памятные знаки в честь сотрудников "ковидных" отделений, которые погибли, спасая жизни пациентов, установят так же в новосибирской горбольнице № 25, Искитимской городской больнице, в Черепановской и Тогучинской центральных районных больницах. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова в ходе торжественной церемонии открытия мемориальной доски.

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