Две школьницы перевернулись на катамаране на озере в Новосибирске

По данным спасателей, инцидент был в дневное время в субботу, 16 июля. Две девочки катались на катамаране. В один момент водный транспорт перевернулся.
На помощь подоспели спасатели. 10-летняя и 8-летняя девочки были оперативно доставлены на берег. Потребовалась ли им помощь медиков – неизвестно.
Напомним, шесть человек на SUP-досках потерялись в Новосибирском водохранилище. Спасатели выезжали на помощь нескольким саперам, которых уносило течением в Новосибирском водохранилище на минувших выходных.