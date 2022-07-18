Две школьницы перевернулись на катамаране на озере в Новосибирске

Две школьницы перевернулись на катамаране на озере в Новосибирске
Две школьницы перевернулись на катамаране на озере в Новосибирске
18 июля, 14:14ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
На Юго-Западном жилмассиве произошло происшествие – маленькие школьницы едва не утонули в озере. Информацию сообщили в службе МАСС.

По данным спасателей, инцидент был в дневное время в субботу, 16 июля. Две девочки катались на катамаране. В один момент водный транспорт перевернулся.

На помощь подоспели спасатели. 10-летняя и 8-летняя девочки были оперативно доставлены на берег. Потребовалась ли им помощь медиков – неизвестно.

Напомним, шесть человек на SUP-досках потерялись в Новосибирском водохранилище. Спасатели выезжали на помощь нескольким саперам, которых уносило течением в Новосибирском водохранилище на минувших выходных.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостипроисшествия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы