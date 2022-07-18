Горячую воду отключат в Кировском районе Новосибирска с 20 июля

В Новосибирске с 20 июля начнутся отключения горячей воды в Кировском районе – это связано с испытаниями теплосетей, чтобы выявить дефекты на трубах. Информацию предоставили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

На период проведения работ местным жителям рекомендуется обходить стороной теплотрассы, потому что в любой момент может прорвать трубу и выльется кипяток. Такие же вещи нужно объяснить и своим детям. Испытания будут проходить до конца месяца 31 июля. При этом в 2022 году это не последние гидравлические испытания – они еще будут проходить в августе в Октябрьском районе.

Отключения горячего водоснабжения коснутся следующих районов: Улицы Комсомольская, Чемская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (С.-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Ударная, Тульская, Беловежская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, С-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж-к Матрешкин двор, Северный проезд.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter