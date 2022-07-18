Любимый гриб алкоголиков нашли в лесу под Новосибирском

Любимый гриб алкоголиков нашли в лесу под Новосибирском
Любимый гриб алкоголиков нашли в лесу под Новосибирском
18 июля, 12:49ОбществоФото: Википедия
Грибникам всё чаще стали встречаться в лесу лохматые белые навозники. Фотографиями трофеев они делятся в грибных сообществах во «ВКонтакте».

Белый навозник удивительный гриб по своей форме и свойствам. В природе существует несколько разновидностей этого дикороса и практически все они считаются несъедобными. А об этом до сих пор ведут споры микологи.

«Я бы его не советовала есть, но знаю, что многие рискуют и не жалуются. Если уж собирать, то молодой. Вообще, есть серый навозник, пушистый – вот они несъедобные точно. А белый, если только молодой», - рассказала Atas.info одна из подписчиц паблика «Грибы и грибные места НСО» Екатерина.

Собеседница также отметила, что, если кто и собирает навозники – так это любители выпивки. С алкоголем он не токсичен.

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