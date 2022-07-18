Любимый гриб алкоголиков нашли в лесу под Новосибирском

Белый навозник удивительный гриб по своей форме и свойствам. В природе существует несколько разновидностей этого дикороса и практически все они считаются несъедобными. А об этом до сих пор ведут споры микологи.
«Я бы его не советовала есть, но знаю, что многие рискуют и не жалуются. Если уж собирать, то молодой. Вообще, есть серый навозник, пушистый – вот они несъедобные точно. А белый, если только молодой», - рассказала Atas.info одна из подписчиц паблика «Грибы и грибные места НСО» Екатерина.
Собеседница также отметила, что, если кто и собирает навозники – так это любители выпивки. С алкоголем он не токсичен.