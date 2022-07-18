"Ни на чем не проехать": в сельсовете прокомментировали скандал на озере Данилово

В Малокрасноярском сельсовете Кыштовского района рассказали, почему полиция прибыла на сообщение о дебоше на озере Данилово с опозданием – дело в очень плохой дороге. В Заксобрании обещают решить проблему в 2023 году, сообщил вице-спикер Андрей Панферов

Дорога, ведущая к озеру Данилово в Кыштовском районе Новосибирской области, находится в ужасном состоянии, поэтому оперативно добраться до популярного места отдыха зачастую бывает очень сложно. Особенно, если идут дожди, сообщил корреспонденту Atas.info глава Малокрасноярского сельсовета Иван Липовский. "Ни на чем не проехать, это самая серьезная проблема у нас. По сути, формально дороги там вообще нет, она не стоит на нашем балансе. И случись что с отдыхающими, помощь может вовремя не прийти", - говорит Иван Липовский. Представитель местного самоуправления добавил, что наказ избирателей о строительстве дороги давно передан депутату регионального Законодательного собрания Андрею Панферову. Загадочный дом на берегу мистического озера нашли в Кыштовском районе Однако отсутствие нормальной дороги не мешает сотням туристов добираться до берегов озера, которое считается одной из природных жемчужин региона. Фактически, они становятся заложниками бездорожья – если случится ЧП, то дело может дойти и до трагического исхода. Напомним, 15 июля на берегу произошел инцидент, в ходе которого пьяная компания угрожала топорами другим отдыхающим, несовершеннолетний получил травмы. В обстоятельствах стычки разбирается полиция. "Этот вопиющий случай станет для меня дополнительным аргументом в сентябре, когда мы будем обсуждать проект областного бюджета на 2023 года. Я намерен добиться включения в бюджет денег на строительство дороги", - сказал в разговоре с редакцией вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. По словам депутата, в Кыштовском районе две главные беды – некачественная вода и плохие дороги. "У нас состоялся разговор с губернатором, и он согласился с моими аргументами. 200 миллионов рублей будет выделено на строительство очистных сооружений. Очень существенная сумма, надеюсь, что в 2023 году решим и вторую беду", - резюмировал Андрей Панферов.

Данилово озеро находится в Кыштовском районе Новосибирской области, у самой границы с Омской областью. Оно является самым известным и популярным среди группы «Пяти озер», появившихся, якобы, в результате падения на Землю расколовшегося метеорита. Подобная версия пока не имеет научного подтверждения, но легенда живет и передается из поколения в поколение. Кроме Данилова (или Данилина) озера, в «метеоритную пятерку» входят водоемы, расположенные на территории Омской области. Это Линево, Щучье, Шайтан и Кривое (оно же — Потаенное и Безымянное). Расстояние до Новосибирска составляет около 450 км, до Омска — 220 км, до районного центр Кыштовка — 40 км.

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