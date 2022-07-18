Пингвинёнок охотился за бабочкой в Новосибирском зоопарке

На кадрах заметно, что пингвинёнок был занят своими делами, но в один момент заметил пролетающую бабочку. В итоге он погнался за насекомым, бегая по бортику у воды. Однако поймать бабочку так и не удалось.
Но пришло время кормить пингвина – к птицам пришли зоотехники. Пингвиненок мило вышел из воды и побежал к месту кормления.
Недавно манул Зеленогорск, живущий в Новосибирском зоопарке, вновь покорил сердца пользователей соцсетей. Людей умилило видео, на котором животное устраивается спать, используя свой хвост, как подушку