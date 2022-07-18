Пингвинёнок охотился за бабочкой в Новосибирском зоопарке

Пингвинёнок охотился за бабочкой в Новосибирском зоопарке
Пингвинёнок охотился за бабочкой в Новосибирском зоопарке
18 июля, 10:54ОбществоФото: Анна Новикова / Скриншот взят с группы АСТ-54
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило увидели необычную картину – маленький пингвин пытался поймать бабочку. Милое зрелище сняли на видео и выложили в соцсетях.

На кадрах заметно, что пингвинёнок был занят своими делами, но в один момент заметил пролетающую бабочку. В итоге он погнался за насекомым, бегая по бортику у воды. Однако поймать бабочку так и не удалось.

Но пришло время кормить пингвина – к птицам пришли зоотехники. Пингвиненок мило вышел из воды и побежал к месту кормления.

Недавно манул Зеленогорск, живущий в Новосибирском зоопарке, вновь покорил сердца пользователей соцсетей. Людей умилило видео, на котором животное устраивается спать, используя свой хвост, как подушку

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