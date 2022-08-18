Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске

Жители сел Раздольненского и Плотниковского сельсоветов проводят масштабную акцию протеста против планов областного правительства построить рядом с их домами огромный мусорный полигон. Несколько часов автомобили с флагами и плакатами будут двигаться по центральным улицам города

В четверг, 18 августа, в Новосибирске началась согласованная акция протеста против строительства мусорного полигона на землях Раздольненского сельсовета. Более 30 автомобилей с протестной символикой начали движение от предполагаемого места расположения полигона. "Чистую природу нашим детям", "Ученые СО РАН заявляют: строить мусоросортировочный комплекс с полигоном ТКО возле Плотниково нельзя", "Хватит отписок, требуем следствия", - написано на плакатах, размещенных на бортах машин. Колонна автомобилей проследует по Гусинобродскому шоссе, улицам Никитина и Кирова, Октябрьской магистрали, улицам Ипподромской и Коммунистической, Красному проспекту и улице Гоголя. Предполагается, что в процессе движения колонны к ней будут примыкать новые машины. Финиширует пробег у здания Новосибирского цирка. Фото: предоставлено участниками пробега "Нам не оставляют другого выбора. Власть не слышит или не хочет слышать мнения десятков тысяч людей, чьи дома попадают в зону будущего полигона. Мнения самой природы не хотят слышать, а ведь там рельеф такой, что все это в будущем скажется на жизни и здоровье граждан", - сказал в интервью корреспонденту Atas.info участник пробега, депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов. Какие СНТ и села попадают в опасную зону мусорного полигона около Раздольного - карта Пенсионер пожарной охраны Александр Старостин вместе с женой специально переехал в эти места из города, чтобы дышать чистым воздухом. Занялся разведением коз, пробурил у себя на участке скважину, откуда берет кристальную воду. Опасается, что всего этого он может лишиться, если полигон будет построен. "Мы не хотим каждый день думать, прорвет эту защитную чудо-мембрану, которую обещают постелить на свалке, или не прорвет. Мы не против полигона и завода по сортировке мусора. Сортировать его однозначно надо. Но складировать его надо не там, где живут люди", - говорит активист. Чем новая мусорная концессия хуже старой: семь ухудшений нашел депутат Вадим Агеенко Такого же мнения придерживаются и ученые. Еще в августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь. Новый мусорный полигон около Раздольного займет 270 га - смотрим карту Проект нового концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Земельный участок с кадастровым номером 54:19:133701:1934 ранее относился к землям сельхозназначения. Теперь же, распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, назначение изменено на "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения". Общая площадь планируемого мусорного полигона составляет более 270 гектаров. Впрочем, по словам вице-губернатора Сергея Семки, сейчас площадь определена с запасом примерно в три раза больше, чем необходимо. Какие села попадают в зону нового Левобережного мусорного полигона и чем это грозит "Почему участок такой, 270 гектаров. Вы помните, было заключение института Сибирского отделения (института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, прим. ред.) о сложностях по этому участку…Мы предполагаем, что затем, когда будет проект, конкретная привязка к месту, тогда уже от остального откажутся", - сообщил Семка, подчеркнув, что сначала должны пройти конкурсные процедуры по выбору концессионера. Напомним, что в декабре 2021 года, когда появились первые сообщения о возможном размещении мусорного полигона на участке с кадастровым номером 54:19:133701:1934, жители Плотниково, Раздольного, Жеребцово и соседних дачных обществ записали видеообращение к главе региона Андрею Травникову. В нем подчеркивается, что вопрос выбора участка чиновники решают не во благо населения и экологии, а во вред. По мнению местных жителей, предполагаемое строительство мусорного полигона негативно отразится на жизни как минимум, 50 тысяч человек. Губернатор Травников обращение жителей проигнорировал.

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