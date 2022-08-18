Жителям Новосибирска предложили шоп-туры в Белоруссию за одеждой Zara, Levis и Nike

Жителям Новосибирска предложили шоп-туры в Белоруссию за одеждой Zara, Levis и Nike
Жителям Новосибирска предложили шоп-туры в Белоруссию за одеждой Zara, Levis и Nike
Сегодня, 13:32ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Туроператоры начали предлагать программы шоппинга в Белоруссии – в неё входит посещение магазинов Zara, Levis и Nike в Минске для покупки вещей.

В Белоруссии также можно будет завести банковские карты Visa и Mastercard. Магазины, которые возможно посетить – Nike, ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas, Hour Passion и другие.

Стоимость такого тура не сильно завышена – она стоит всего 61 тысячу рублей. Слетать первый раз можно будет уже 25 августа 2022 года. Стоит отметить, что у новосибирцев сразу после начала спецоперации начали пользоваться спросом путевки в Казахстан, чтобы посмотреть новинки в кинотеатрах и купить хорошую одежду.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы