Жителям Новосибирска предложили шоп-туры в Белоруссию за одеждой Zara, Levis и Nike

Туроператоры начали предлагать программы шоппинга в Белоруссии – в неё входит посещение магазинов Zara, Levis и Nike в Минске для покупки вещей.

В Белоруссии также можно будет завести банковские карты Visa и Mastercard. Магазины, которые возможно посетить – Nike, ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas, Hour Passion и другие. Стоимость такого тура не сильно завышена – она стоит всего 61 тысячу рублей. Слетать первый раз можно будет уже 25 августа 2022 года. Стоит отметить, что у новосибирцев сразу после начала спецоперации начали пользоваться спросом путевки в Казахстан, чтобы посмотреть новинки в кинотеатрах и купить хорошую одежду.

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