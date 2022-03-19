Новосибирск ожидают сильные метели и потепление до 0 градусов с 21 марта

Новосибирск ожидают сильные метели и потепление до 0 градусов с 21 марта
Новосибирск ожидают сильные метели и потепление до 0 градусов с 21 марта
Сегодня, 12:15ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
На следующей неделе Новосибирск накроют дожди, мокрый снег и штормовой ветер.

Потепление и метели придут в Новосибирск с понедельника, 21 марта 2022 года. Об этом сообщают популярные интернет-сервисы погоды.

По данным синоптиков «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на 21 марта в городе и отдельных районах региона похолодает до -20 градусов. Однако днём воздух прогреется до -1…-6 по Цельсию. При этом ожидаются сильные метели с порывами до 17 м/с и мокрым снегом.

До 0 градусов потеплеет в Новосибирске уже днём во вторник, 22 марта. К вечеру столбики термометра могут опуститься до -5, а город накроют метели с порывами до 18 м/с.

Сервис «Яндекс.Погода», прогнозирует умеренные выпадения снега со среды, 23 марта. Отмечается, что до четверга в городе установится температура воздуха в районе -1…-2 градусов. А в пятницу и субботу вовсе будет плюсовая температура.

Аналогичного прогноза придерживаются и специалисты «Gismeteo». По их данным, в среду город накроет сильный ветер до 15 м/с. Штормовое передают на субботу, 26 марта. В воскресенье, 27 числа ожидаются дожди и таяния снега.

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