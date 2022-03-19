Офисную бумагу перестали поставлять в Новосибирск

В Новосибирске появились проблемы с поставками офисной бумаги – её количество ограничена, а в некоторых магазинах уже раскупили полностью или подняли цены.
В одном из новосибирских магазинов уточнили, что за 18 марта продали всю бумагу. Цену пришлось поднять из-за того, что сильно вырос спрос – её продавали за 430 рублей за пачку.
В другой торговой точке рассказали, что у них тоже закончилась бумага – оптовые фирмы перестали поставлять. Цена до дефицита была около 600 рублей за упаковку.
Бумага отсутствует или в маленьком количестве продается лишь в нескольких магазинах Новосибирска. Некоторые люди даже начали продавать её в интернете за 699 рублей.
Напомним, что в Новосибирске с марта 2012 года по аналогичный период 2022 года средняя стоимость минимального набора продуктов выросла на 40,2 %.