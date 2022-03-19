Офисную бумагу перестали поставлять в Новосибирск

Офисную бумагу перестали поставлять в Новосибирск
Офисную бумагу перестали поставлять в Новосибирск
Сегодня, 08:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В новосибирских офисах закончилась бумага – её не поставляют из-за сложностей с заводом

В Новосибирске появились проблемы с поставками офисной бумаги – её количество ограничена, а в некоторых магазинах уже раскупили полностью или подняли цены.

В одном из новосибирских магазинов уточнили, что за 18 марта продали всю бумагу. Цену пришлось поднять из-за того, что сильно вырос спрос – её продавали за 430 рублей за пачку.

В другой торговой точке рассказали, что у них тоже закончилась бумага – оптовые фирмы перестали поставлять. Цена до дефицита была около 600 рублей за упаковку.

Бумага отсутствует или в маленьком количестве продается лишь в нескольких магазинах Новосибирска. Некоторые люди даже начали продавать её в интернете за 699 рублей.

Напомним, что в Новосибирске с марта 2012 года по аналогичный период 2022 года средняя стоимость минимального набора продуктов выросла на 40,2 %.

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