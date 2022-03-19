Озвучены выплаты детям до 16-летнего возраста в Новосибирской области

Озвучены выплаты детям до 16-летнего возраста в Новосибирской области
Озвучены выплаты детям до 16-летнего возраста в Новосибирской области
Сегодня, 10:39ОбществоФото: pixabay.com

Озвучены выплаты детям до 16-летнего возраста в Новосибирской области

Новосибирские семьи с детьми от 3 до 16 лет могут претендовать на различные социальные выплаты в апреле 2022 года. О размере пособия и о том, с каким доходом родителей включают в список получателей – в материале Atas.info.

Выплаты на детей в России, включая Новосибирскую область, получают в основном семьи с низким доходом. По новым правилам на пособие могут рассчитывать так же родители с нулевым доходом.

С 1 апреля стартует приём заявлений на выплату детям от 8 до 16 лет. По старым правилам претенденты (родители) должны быть трудоустроены. Однако с недавнего времени они могут использовать пособия, как единственный источник доходов.

Об этом на днях говорила начальник управления организации соцвыплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева на пресс-конференции ТАСС. Также специалист отметила, что подать заявление на детские выплаты могут семьи, у которых в собственности от двух автомобилей и недвижимости. В регионе таких около 60 тысяч.

Известно, что после получения заявки специалисты собирают сведения обо всех доходах и имуществе семьи. В некоторых случаях безработные родители имеют право на получения денег на детей. Большие шансы у тех, кто остался без работы по уважительной причине.

Условия получения ежемесячных выплат на детей для нетрудоустроенных родителей

Для безработных родителей предусмотрены одинаковые условия на получения выплат как на детей категорий от 3 до 7 лет, так и в возрасте от 8 до 16 лет. Существует расчётный период – 12 месяцев без работы до подачи заявления. То есть, если один член семьи не имел официального заработка за этот период – в пособии будет отказано. В другом случае, например с доказательством уважительной причины, – одобрено.

Пособия одобрят если безработный:

  • Родитель многодетной семьи.
  • Единственный взрослый член семьи.
  • Ухаживает за детьми до 3-х лет или инвалидом от 80 лет.
  • Является студентом-очником в возрасте до 23 лет или служит в армии.
  • Находится на длительном лечении.
  • Состоит на учёте, как безработный.

Новые размеры пособий на детей от 3 до 7 лет

В 2022 году в России повысили размер выплат на детей от 3 до 7 лет. В связи с этим, на меры поддержки в наш регион направили около 20 миллиардов рублей.

Стартовой суммой выплаты является 50 % от величины прожиточного минимума (ВПМ). В Новосибирской области это 12 775 рублей.

Если общий доход семьи не достигает размера прожиточного минимума, начисляют 75 % от его величины - составляет 9 928 рублей. Если этого не достаточно для благосостояния семьи, начисляется все 100% - 12 238 рублей.

Отметим, в 2022 году при рождении первого ребёнка родители получают 6000 рублей, на второго – 12 000, а на третьего и последующих 18 000 рублей. Тратить семейный капитал теперь позволено на покупку автомобиля, обучение, пенсионный фонд матери и оздоровление ребёнка.

В текущем году из-за нововведений ожидается увеличение количества претендентов на получение детских пособий. По данным министерства социального развития Новосибирской области - их число увеличится до 20 %.

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