Озвучены выплаты детям до 16-летнего возраста в Новосибирской области

Новосибирские семьи с детьми от 3 до 16 лет могут претендовать на различные социальные выплаты в апреле 2022 года. О размере пособия и о том, с каким доходом родителей включают в список получателей – в материале Atas.info.

Выплаты на детей в России, включая Новосибирскую область, получают в основном семьи с низким доходом. По новым правилам на пособие могут рассчитывать так же родители с нулевым доходом. С 1 апреля стартует приём заявлений на выплату детям от 8 до 16 лет. По старым правилам претенденты (родители) должны быть трудоустроены. Однако с недавнего времени они могут использовать пособия, как единственный источник доходов. Об этом на днях говорила начальник управления организации соцвыплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева на пресс-конференции ТАСС. Также специалист отметила, что подать заявление на детские выплаты могут семьи, у которых в собственности от двух автомобилей и недвижимости. В регионе таких около 60 тысяч. Известно, что после получения заявки специалисты собирают сведения обо всех доходах и имуществе семьи. В некоторых случаях безработные родители имеют право на получения денег на детей. Большие шансы у тех, кто остался без работы по уважительной причине. Условия получения ежемесячных выплат на детей для нетрудоустроенных родителей Для безработных родителей предусмотрены одинаковые условия на получения выплат как на детей категорий от 3 до 7 лет, так и в возрасте от 8 до 16 лет. Существует расчётный период – 12 месяцев без работы до подачи заявления. То есть, если один член семьи не имел официального заработка за этот период – в пособии будет отказано. В другом случае, например с доказательством уважительной причины, – одобрено. Пособия одобрят если безработный: Родитель многодетной семьи.

Единственный взрослый член семьи.

Ухаживает за детьми до 3-х лет или инвалидом от 80 лет.

Является студентом-очником в возрасте до 23 лет или служит в армии.

Находится на длительном лечении.

Состоит на учёте, как безработный. Новые размеры пособий на детей от 3 до 7 лет В 2022 году в России повысили размер выплат на детей от 3 до 7 лет. В связи с этим, на меры поддержки в наш регион направили около 20 миллиардов рублей. Стартовой суммой выплаты является 50 % от величины прожиточного минимума (ВПМ). В Новосибирской области это 12 775 рублей. Если общий доход семьи не достигает размера прожиточного минимума, начисляют 75 % от его величины - составляет 9 928 рублей. Если этого не достаточно для благосостояния семьи, начисляется все 100% - 12 238 рублей. Отметим, в 2022 году при рождении первого ребёнка родители получают 6000 рублей, на второго – 12 000, а на третьего и последующих 18 000 рублей. Тратить семейный капитал теперь позволено на покупку автомобиля, обучение, пенсионный фонд матери и оздоровление ребёнка. В текущем году из-за нововведений ожидается увеличение количества претендентов на получение детских пособий. По данным министерства социального развития Новосибирской области - их число увеличится до 20 %.

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