Последнее весеннее равноденствие перед полным затмением солнца 2022 – чего ожидать

День весеннего равноденствия состоится 20 марта 2022 года – ночи станут короче, а дни длиннее. Когда после этого будет затмение – пишет Atas.info

Астрономическая весна наступит в воскресенье, 20 марта – это будет последнее равноденствие перед полным затмением солнца 25 октября в 2022 году. Старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров рассказал, что затмение будет по настоящему уникальное в 2022 году и посмотреть его стоит каждому. «Затмение мы можем увидеть на закате солнца. Мы увидим не полное солнечное затмение, а только частичное. В этот момент можно увидеть планету Венера - это можно разглядеть на закате в телескоп», - сказал Никифоров. Он уточнил, что лучше всего затмение можно будет посмотреть на Обском водохранилище под Новосибирском. «Нужно смотреть там, где нет домов, деревьев, чтобы не закрывали горизонт. Мы сможет увидеть максимальную фазу затмения. Надеемся только, что погода хорошая будет в Новосибирске», - отметил специалист. Андрей Никифоров подчеркнул, что наблюдать за затмением нужно только с защитными фильтрами – через пленки от фотоаппаратов, рентген снимки или сварочное стекло. В телескопе смотреть нельзя, иначе можно получить ожог глаза. Напомним, что День весеннего равноденствия в 2022 году выпадает на воскресенье, 20 марта – этот праздник принято считать началом настоящей весны. После этого события станет заметно, как ночи становятся короче, а день длиннее.

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