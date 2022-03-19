В Новосибирске отменили дистанционное получение больничных

В Новосибирске отменили дистанционное получение больничных
В Новосибирске отменили дистанционное получение больничных
Сегодня, 06:59Общество
Красные зоны в больницах Новосибирской области сохранены для пациентов с температурой и признаками ОРВИ

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило, что с 15 марта в регионе отменен порядок получения листов временной нетрудоспособности без посещения поликлиник.

Главный специалист по внебольничной помощи региона, замглавврача поликлиники №1 Анастасия Шуркевич уточнила, что теперь, чтобы открыть или закрыть больничный, пациентам необходимо посетить врача.

Правило Роспотребнадзора продолжило действовать – пациент после лечения от COVID-19 не обязан сдавать ПЦР, если уже прошло 7 дней, а он клинически здоров.

Также медучреждения региона сохранили красные зоны с отдельным входом для пациентов с температурой и признаками ОРВИ. Кабинеты дистанционного консультирования и аудиоконтроль за легкими пациентами тоже были сохранены.

Напомним, что QR-коды отменили 18 марта в кинотеатрах и детских центрах в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление.

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