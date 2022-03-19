В Новосибирске отменили дистанционное получение больничных

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило, что с 15 марта в регионе отменен порядок получения листов временной нетрудоспособности без посещения поликлиник.
Главный специалист по внебольничной помощи региона, замглавврача поликлиники №1 Анастасия Шуркевич уточнила, что теперь, чтобы открыть или закрыть больничный, пациентам необходимо посетить врача.
Правило Роспотребнадзора продолжило действовать – пациент после лечения от COVID-19 не обязан сдавать ПЦР, если уже прошло 7 дней, а он клинически здоров.
Также медучреждения региона сохранили красные зоны с отдельным входом для пациентов с температурой и признаками ОРВИ. Кабинеты дистанционного консультирования и аудиоконтроль за легкими пациентами тоже были сохранены.
Напомним, что QR-коды отменили 18 марта в кинотеатрах и детских центрах в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление.