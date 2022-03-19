Весеннее равноденствие 2022: традиционные обряды, и что нельзя делать 20 марта

День весеннего равноденствия в 2022 году состоится в воскресенье, 20 марта – его поистине считают магическим, поэтому принято проводить специальные обряды на исполнения желаний.
Женщины многих народов начинают проводить свои ритуалы или медитировать в Равноденствие. Весенне отличается лишь тем, что можно устраивать обряды только на исполнение желаний, но нужно в это действительно верить и не сомневается в том, что они могут не исполниться.
Мария Овчинникова из Новосибирска проводит обряды около трех лет, она рассказала, что собирается с компанией вечером и зажигает свечу – все расслабляются и представляют то, чего больше всего хотят получить. Большинство из участников этого ритуала делятся тем, что желания в итоге действительно сбываются, если конечно не загадывать себе особняки или дорогостоящие машины.
«Желания исполняются только у тех, кто увлечен подобными делами и верит в магическое действие Дня равноденствия. Лучше всего, чтобы этот человек делал этот не в одиночку, а с компанией знающих свое дело людей, которые подскажут, как правильно расслабиться и направить на себя нужную энергию»сказала Овчинникова.
Она отметила, что в этот день нельзя ссориться с другими людьми. Рекомендуется даже взять отгул от работы, чтобы никуда не выходить и провести день только в положительной энергии и свои мыслях. Также можно сходить в гости к людям, которых очень любите и они подарят лишь положительные эмоции и создадут в вашем сердце тепло и счастье.
В этот день нельзя зацикливаться на плохих мыслях и негативе – это можно навлечь на себя в будущем. Также нельзя конфликтовать и спорить, иначе это приведет к разрыву отношений.
Также в этот праздник не стоит забывать о предках и встречать этот день на их примере – веселиться, встречать весну, ходить в гости и поднимать другим настроение.
Дома необходимо убраться, чтобы избавиться от негативной энергии. Стоит также выбросить ненужные вещи. Нужно задуматься и о прощении своих обидчиков, чтобы очистить свою душу. Весь день стоит держать мысли только на позитивной ноте, чтобы жизнь пошла в нужное русло.
Примет достаточно много и все они почти копируют друг-друга, но есть и важные среди них. Если в День весеннего равноденствия ударил сильных мороз, то он продлится до еще сорок дней, а если перевести на наш год, то это до конца апреля.
Если прилетели перелетные птицы в День весеннего равноденствия, то хлеба в этом году будет много благодаря хорошему урожаю.
Загадать в Весеннее равноденствия необходимо обязательно каждому человеку, потому что в этот день они сбываются и приносят только удачу.
Напомним, что в календаре международных праздников День Земли отмечен два раза – 20 марта к Дню весеннего равноденствия, 22 апреля – экологической направленности.
Старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров объяснял для Atas.info значение Равноденствия. По его словам, этот день происходит тогда, когда наша планета, двигаясь по орбите вокруг солнца, начинает освещаться под другим углом. Когда у нас лето – лучше освещается северное полушарие, а южное меньше. Когда земля находится в такой точке, когда оба полушария освещаются одинаково, наступает Равноденствие, день становится равен ночи.