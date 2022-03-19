Весеннее равноденствие 2022: традиционные обряды, и что нельзя делать 20 марта

Она отметила, что в этот день нельзя ссориться с другими людьми. Рекомендуется даже взять отгул от работы, чтобы никуда не выходить и провести день только в положительной энергии и свои мыслях. Также можно сходить в гости к людям, которых очень любите и они подарят лишь положительные эмоции и создадут в вашем сердце тепло и счастье.