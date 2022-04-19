Чистый четверг 21 апреля 2022: что нельзя делать, приметы у православных

Чистый четверг 21 апреля 2022: что нельзя делать, приметы у православных
Чистый четверг 21 апреля 2022: что нельзя делать, приметы у православных
Сегодня, 18:49ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Какие приметы следует соблюдать в Чистый четверг, обязательно ли убираться дома, приметы – в материале Atas.info

Четверг, 21 апреля 2022 года, православные называют «Чистым четвергом», а некоторые Страстным или Великим. Считается, что именно в этот день вспоминаются Тайная вечеря, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Этот день называют Чистым из-за того, что это день духовного очищения через Таинства Покаяния и Причащения. В народе принято в это время наводить чистоту в доме перед Пасхой.

Приметы в Чистый четверг 21 апреля 2022 года

Верующим необходимо в этот день посетить церковь, чтобы исповедаться перед великим праздником Пасхи. Дома нужно обязательно провести тщательную уборка и постирать все вещи, чтобы было благополучие в течение года.

Всем членам семьи в Чистый четверг нужно помыться – вода смоет все грехи и болезни. Если есть необходимость, то можно и постричься.

21 апреля также принято проводить и другие хозяйственные приготовления к Пасхе — печь куличи и готовить мясные блюда, которые будут потом подаваться к праздничному столу, а вечером всей семьей красить яйца.

Что нельзя делать в Страстный четверг

Отказываться от уборки категорически нельзя, а также под запретом сквернословие и предание дурным мыслям, иначе человек будет страдать от безденежья, его ждут болезни и семейные ссоры.

Нельзя предаваться веселью — смеяться, вести пустые разговоры и шуметь. При этом продолжается Великий пост – можно употреблять в пищу только сырые продукты растительного происхождения.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы