Чистый четверг 21 апреля 2022: что нельзя делать, приметы у православных

Четверг, 21 апреля 2022 года, православные называют «Чистым четвергом», а некоторые Страстным или Великим. Считается, что именно в этот день вспоминаются Тайная вечеря, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
Этот день называют Чистым из-за того, что это день духовного очищения через Таинства Покаяния и Причащения. В народе принято в это время наводить чистоту в доме перед Пасхой.
Верующим необходимо в этот день посетить церковь, чтобы исповедаться перед великим праздником Пасхи. Дома нужно обязательно провести тщательную уборка и постирать все вещи, чтобы было благополучие в течение года.
Всем членам семьи в Чистый четверг нужно помыться – вода смоет все грехи и болезни. Если есть необходимость, то можно и постричься.
21 апреля также принято проводить и другие хозяйственные приготовления к Пасхе — печь куличи и готовить мясные блюда, которые будут потом подаваться к праздничному столу, а вечером всей семьей красить яйца.
Отказываться от уборки категорически нельзя, а также под запретом сквернословие и предание дурным мыслям, иначе человек будет страдать от безденежья, его ждут болезни и семейные ссоры.
Нельзя предаваться веселью — смеяться, вести пустые разговоры и шуметь. При этом продолжается Великий пост – можно употреблять в пищу только сырые продукты растительного происхождения.