Газ отключили в 2 тысячах домов в Новосибирской области

В Новосибирской области от газа отключили более двух тысяч частных домов и 45 организаций в связи с плановыми работами на сетях. Об этом сообщили в газовой компании ООО «Газпром газораспределение Томск».
«Специалисты с 19 по 22 апреля будут проводить запланированные работы по переключению действующего газопровода высокого давления в зоне реконструируемого участка Гусинобродского шоссе Новосибирска на переустроенный в прошлом году участок», - уточнили в компании.
Рабочие вынесут участок газопровода на Гусинобродском шоссе из дорожной насыпи, поэтому будет на три дня отключено газоснабжение.