Холодильники от Bosch: выбираем лучший холодильник

Модель №2. Bosch KGV36NW1AR

Модель Bosch KGV36NW1AR является прямым конкурентом предыдущей модели. В показателях шума и общего полезного объёма KGV36NW1AR проигрывает. Зоны свежести у KGV36NW1AR нет вообще, как и суперохлаждения, но это и не всем нужно. К тому же, такой вариант – более компактный, поэтому меньший объём понятен. Зато Bosch KGV36NW1AR не такой высокий, тяжёлый и дорогой. И остаётся такой же надёжной классикой.