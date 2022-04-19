Холодильники от Bosch: выбираем лучший холодильник

В этой статье мы расскажем пошаговый план выбора холодильника. Также разберём два хороших варианта фирмы Bosch: Bosch KGV39XW22R и Bosch KGV36NW1AR. Также подскажем, где приобрести технику по привлекательным условиям.
При покупке холодильника и любой другой бытовой техники очень важны основные характеристики и показатели. Внешние особенности также важно учитывать, но в последнюю очередь.
Так, из основных характеристик важны:
Bosh – это немецкий бренд, которому присущи лаконичность и внешняя выдержанность. А по своей работе его можно назвать надёжной классикой.
Бытовая техника Bosh популярна во всём мире. Производителя ценят за отличную работу техники на протяжении всего срока эксплуатации, качественные материалы и большое количество полезных функций.
Рассмотрим две основные двухкамерные модели с нижней морозильной камерой, на которые стоит обратить внимание сегодня.
Модель Bosch KGV39XW22R – бесшумный, вместительный и бережливый. Он обладает технологией NatureCool. Она позволяет сохранять продукты в их лучшем виде, оставлять их свежесть, вкус и аромат. Технология NatureCool держит оптимальную влажность, которая необходима продуктам питания.
Что касается влажности, в нижнем ящике холодильника Vita Fresh можно менять влажность и хранить там, например, овощи в том отдельном режиме, который необходим именно им.
Что важно знать ещё из общих характеристик:
Морозильная камера Bosch KGV39XW22R умеет практически самостоятельно размораживаться, чего не скажешь о продуктах, хранящихся в ней. Функция SuperFreezing заботится о том, чтобы еда в морозилке оставалась замороженной, даже когда мы её открываем и впускаем тепло. Лишний цикл размораживания и заморозки приводит к ухудшению продуктов, потере вкуса. Здесь такого не произойдет.
Холодильник Bosch KGV39XW22R очень большой, но не смотрится громоздко. Такой вариант отлично подойдёт для большой семьи или пары, которая любит хранить в холоде своё питание на несколько недель вперёд и ещё что-нибудь помимо.
Если вас заинтересовала эта модель, для покупки рекомендуем воспользоваться интернет-магазином Ozon. Здесь вы найдёте лучшие цены, честные отзывы покупателей, доставку на дом и многое другое.
Модель Bosch KGV36NW1AR является прямым конкурентом предыдущей модели. В показателях шума и общего полезного объёма KGV36NW1AR проигрывает. Зоны свежести у KGV36NW1AR нет вообще, как и суперохлаждения, но это и не всем нужно. К тому же, такой вариант – более компактный, поэтому меньший объём понятен. Зато Bosch KGV36NW1AR не такой высокий, тяжёлый и дорогой. И остаётся такой же надёжной классикой.
Общие характеристики:
Холодильник Bosh модели KGV36NW1AR подойдёт тем, кто мечтает о простой, но функциональной и надёжной технике за небольшую цену. Купить холодильник также советуем с помощью площадки Ozon.
ООО «Интернет Решения», ОГРН 1027739244741