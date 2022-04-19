Колесо обозрение установили возле ТЦ «Континент» в Новосибирске

В Новосибирске возле торгового центра «Континент» на Троллейной улице появилось мобильное колесо обозрения. Его запустят в праздничные входные 23 или 24 апреля.
По словам владельца колеса Романа Казака, аттракцион в этом году получил место, где открывается отличный вид на город. Там он простоит до середины июня.
Высота колеса обозрения – 31 метр. Известно, что подобное сооружение можно легко перевозить из одной точки в другую. При этом аттракцион отвечает всем требованиям безопасности.
Мобильное колесо обозрение построено по проекту компании «Круг» в Новосибирске. Стоимость поездки будет от 200 до 250 рублей.