Новосибирцы сыграют с гроссмейстером Анатолием Карповым за 60 000 рублей

В Новосибирске стартовала продажа билетов по 60 тысяч рублей на сеанс одновременной игры в шахматы с самым титулованным гроссмейстером Анатолием Карповым. Организаторы подготовили для участников фуршет и концерт с артистами НОВАТа в кинотеатре «Победа» 14 мая.
Сыграть с двенадцатым чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым смогут всего 25 человек. При этом билеты распродают в формате «1+1».
«В стоимость участия входит не только игра в шахматы с Анатолием Евгеньевичем, а также ужин с ним, подарок – подписанная гроссмейстером шахматная доска. После турнира всех ждет концентр со звездами НОВАТа», - рассказали Atas.info в концертно-праздничном агентстве «SNEBES».
Организаторы уточнили, что игра начнется в 15:00 по улице Ленина, 7 в Новосибирске. На сегодняшний день распродано 15 билетов политиками, руководителями компаний и другими влиятельными людьми.