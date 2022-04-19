Новосибирцы сыграют с гроссмейстером Анатолием Карповым за 60 000 рублей

Новосибирцы сыграют с гроссмейстером Анатолием Карповым за 60 000 рублей
Новосибирцы сыграют с гроссмейстером Анатолием Карповым за 60 000 рублей
Сегодня, 11:43ОбществоФото: aekarpov.com
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов проведет сеанс одновременной игры с 25 участниками в Новосибирске.

В Новосибирске стартовала продажа билетов по 60 тысяч рублей на сеанс одновременной игры в шахматы с самым титулованным гроссмейстером Анатолием Карповым. Организаторы подготовили для участников фуршет и концерт с артистами НОВАТа в кинотеатре «Победа» 14 мая.

Сыграть с двенадцатым чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым смогут всего 25 человек. При этом билеты распродают в формате «1+1».

«В стоимость участия входит не только игра в шахматы с Анатолием Евгеньевичем, а также ужин с ним, подарок – подписанная гроссмейстером шахматная доска. После турнира всех ждет концентр со звездами НОВАТа», - рассказали Atas.info в концертно-праздничном агентстве «SNEBES».

Организаторы уточнили, что игра начнется в 15:00 по улице Ленина, 7 в Новосибирске. На сегодняшний день распродано 15 билетов политиками, руководителями компаний и другими влиятельными людьми.

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