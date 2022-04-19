Новосибирцы сыграют с гроссмейстером Анатолием Карповым за 60 000 рублей

«В стоимость участия входит не только игра в шахматы с Анатолием Евгеньевичем, а также ужин с ним, подарок – подписанная гроссмейстером шахматная доска. После турнира всех ждет концентр со звездами НОВАТа», - рассказали Atas.info в концертно-праздничном агентстве «SNEBES».