ВИС прокомментировал забастовку водителей мусоровозов в Новосибирске

19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н» вышли на забастовку в Новосибирске. По словам бастующих, виной всему - нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей.

ООО «ЭкоТранс-Н» является перевозчиком ТКО, осуществляющим свою деятельность в рамках договора с региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск». Обе компании входят в Группу «ВИС». В официальном Телеграм-канале «ВИС» заявили, что распространенная в соцсетях и СМИ информация о задолженности ООО «ЭкоТранс-Н» - не соответствует действительности. По словам компании, заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно и два раза в месяц. Последнюю выплату произвели 15 апреля 2022. Фактически, задолженность по зарплате перед сотрудниками – отсутствует. В штате ООО «ЭкоТранс-Н» трудоустроено 257 водителей мусоровозов, 289 операторов разгрузочно-погрузочной установки. Информацию о нехватке техники также опровергли. По словам компании, в собственности ООО «ЭкоТранс-Н» находится 90 единиц техники, из них в Новосибирске работает 55 машин. «19 апреля 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену без объективных на то причин. Со всеми будут проведены действия в соответствии с трудовым законодательством», - добавили в Группе «ВИС». Напомним, ранее стало известно, что мусоровывозящая компания «Артика Сити» объявила о приостановке работы с 20 апреля в связи с затянувшимся кризисом. «Эко Транс-Н» приостановил сбор и транспортировку на завод раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченево. Ещё в минувшую субботу свыше 80 машин не вышли на сбор отходов в Новосибирске и области. Оказалось, что им не хватило техники для работы. Вероятную причину забастовки назвали новосибирские эксперты. По мнению общественника Владимира Кириллова, мы наблюдаем экономическое преступление в отношении местных предпринимателей. Перевозчики по ряду причин не смогут исполнять свои лизинговые обязательства по новым автомобилям.

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