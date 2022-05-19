Детдомовец трижды отсидел пока ждал квартиру от властей в Новосибирске

Воспитанник детского дома Новосибирска Сергей Брударь в возрасте 27 лет успел отсидеть в тюрьме три раза, но так и не получил свою квартиру от государства за 9 лет.

Молодому человеку приходилось жить в наркопритонах, пока он был в ожидании свое жилья. В сам детский дом он попал еще в три года, когда его родителей посадили в колонию за воровство. Сам он тоже успел в 15 лет отсидеть изначально три года в тюрьме, когда украл у воспитательницы деньги. Когда он вышел из тюрьмы ему так и не дали квартиру из-за проблем с документами. Пойти ему было некуда, поэтому он снова пошел к своим друзьям-наркоманам, жил на улице и иногда в компьютерных клубах. Чтобы взять где-то деньги ему приходилось снова воровать, так он и снова попал в тюрьму, когда ему уже нашли жилье. Сам он после освобождения подсел на наркотики, но жил уже с детдомовскими в однокомнатной квартире. Однако он и в третий раз умудрился получить лишение свободы, но на этот раз его научили жизни взрослые арестанты. В прошлом году он наконец-то вышел в очередной раз из тюрьмы, устроился работать на автомойку и вновь пытается получить свою жилплощадь, пишет Горсайт.

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