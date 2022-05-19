Детдомовец трижды отсидел пока ждал квартиру от властей в Новосибирске

Детдомовец трижды отсидел пока ждал квартиру от властей в Новосибирске
Детдомовец трижды отсидел пока ждал квартиру от властей в Новосибирске
19 мая, 19:12ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Воспитанник детского дома Новосибирска Сергей Брударь в возрасте 27 лет успел отсидеть в тюрьме три раза, но так и не получил свою квартиру от государства за 9 лет.

Молодому человеку приходилось жить в наркопритонах, пока он был в ожидании свое жилья. В сам детский дом он попал еще в три года, когда его родителей посадили в колонию за воровство. Сам он тоже успел в 15 лет отсидеть изначально три года в тюрьме, когда украл у воспитательницы деньги.

Когда он вышел из тюрьмы ему так и не дали квартиру из-за проблем с документами. Пойти ему было некуда, поэтому он снова пошел к своим друзьям-наркоманам, жил на улице и иногда в компьютерных клубах. Чтобы взять где-то деньги ему приходилось снова воровать, так он и снова попал в тюрьму, когда ему уже нашли жилье.

Сам он после освобождения подсел на наркотики, но жил уже с детдомовскими в однокомнатной квартире. Однако он и в третий раз умудрился получить лишение свободы, но на этот раз его научили жизни взрослые арестанты.

В прошлом году он наконец-то вышел в очередной раз из тюрьмы, устроился работать на автомойку и вновь пытается получить свою жилплощадь, пишет Горсайт.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы