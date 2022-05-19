Древние фаллоимитаторы не увидят новосибирцы на «Ночь музеев-2022»

Музей секса запретили на «Ночь музеев-2022» в Новосибирске

Секс-игрушки и эротические арт-объекты будут недоступны новосибирцам на «Ночь музеев-2022». Популярный Музей секса не допустили к участию в акции 21 и 22 мая.

Ежегодная акция состоится во многих регионах России на грядущих выходных. В Новосибирске площадками события выступят свыше 10 музеев, а также театры, кинотеатры и другие культурные центры. Однако в этот список не попал знаменитый Музей секса. Как рассказала директор музея Елена Щукина на пресс-конференции в ТАСС 19 мая, площадки выбирала комиссия. Она решила не включать в программу этот музей. К слову, без древних и современных эротических экспозиций новосибирцы и гости города остаются уже второй год подряд. На это влияла пандемия и большая очередь. Фото: atas.info «В прошлом году тысячи желающих так и не смогли попасть в музей секса. Музей менял локацию, а в окончательном месте расположения скопилось столько желающих что попасть не было возможности», - пожаловались Atas.info сибиряки. Подробнее узнать, какие музеи будут открыты на акцию и какие подготовили программы можно в нашем материале.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter