Гендиректор центра Мешалкина заработал меньше заместителей – декларации за 2021 год

Опубликованы доходы гендиректора центра Мешалкина в Новосибирске

Опубликованы декларации о доходах и имуществе руководителей «Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина». Доходы за 2021 год гендиректора Александра Чернявского ниже, чем у двух его заместителей. Прежних руководителей медцентра обвинили в миллиардных махинациях.

Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Александр Чернявский декларировал доходы за 2021 год – более 6.8 млн. рублей. В собственности профессора, заслуженного деятель науки России указаны квартира площадью 98.9 кв.м, земельный участок для индивидуальной жилой застройки 1073 кв.м, жилой дом 328.3 кв.м, гараж. И не новый автомобиль «Lexus» RX 450H, 2011 года выпуска. Доходы супруги за год составили 959 тысяч рублей, у нее в собственности кроссовер «Suzuki Grand Vitara» 2010 г.в. Заместители гендиректора зарабатывают больше Чернявского. Зам по научной работе Романов А.Б. указал в декларации годовой доход 13 846 916 рублей. И автомобиль «Volvo» XC 90 выпущенный в 2017 году. Доход супруги указан – 3 364 670 рублей и автомобиль «Mercedes Benz» GLA 250, 2018 г.в. Зам по организационно-методической работе Астапов Д.А. указал доход 7 634 103 рублей, а супруга – 824 193. Они владеют автомобилями корейских марок «Hyundai» и «Kia». Квартиру и Mercedes экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалова отдали государству С прежними руководителями центра связаны громкие коррупционные скандалы. Бывший гендиректор Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова обвинялись в хищении 1,3 миллиарда рублей. Осенью 2021 года бывшего зам-директора центра Мешалкина Евгения Покушалова осудили на 2,5 года лишения свободы за присвоение 2 млрд. рублей. Суд лишил его квартир в США.

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