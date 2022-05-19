Крохотная летучая мышь испугала новосибирца – она залетела к нему ночью в квартиру

Напомним, в Новосибирске домашнего лабрадора унесло течением в реке Обь. Хозяин прогуливался с животным возле реки Обь. В один момент лабрадора стало уносить течением, а своими силами мужчина не справился. Спасатели доставали собаку больше часа. Пес по кличке Саймон доплыл до острова Кораблик, где был и перехвачен сотрудниками МАСС.