Крохотная летучая мышь испугала новосибирца – она залетела к нему ночью в квартиру

Животное залетело к нему на кухню. Сибиряк был вынужден позвонить спасателям, потому что не мог поймать ее больше часа.
Как рассказали спасатели МАСС, они приехали по адресу в два часа ночи на улицу Галущака. Крохотная летучая мышь сидела на шторе. Массовцы открыли окно и выпустили рукокрылое животное.
Напомним, в Новосибирске домашнего лабрадора унесло течением в реке Обь. Хозяин прогуливался с животным возле реки Обь. В один момент лабрадора стало уносить течением, а своими силами мужчина не справился. Спасатели доставали собаку больше часа. Пес по кличке Саймон доплыл до острова Кораблик, где был и перехвачен сотрудниками МАСС.