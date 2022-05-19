Крохотная летучая мышь испугала новосибирца – она залетела к нему ночью в квартиру

Крохотная летучая мышь испугала новосибирца – она залетела к нему ночью в квартиру
Крохотная летучая мышь испугала новосибирца – она залетела к нему ночью в квартиру
19 мая, 11:06ОбществоФото: Спасатели МАСС

Залетевшая ночью в квартиру летучая мышь испугала новосибирца

Мужчина из Новосибирска час боролся с летучей мышью, прогоняя ее.

Животное залетело к нему на кухню. Сибиряк был вынужден позвонить спасателям, потому что не мог поймать ее больше часа.

Как рассказали спасатели МАСС, они приехали по адресу в два часа ночи на улицу Галущака. Крохотная летучая мышь сидела на шторе. Массовцы открыли окно и выпустили рукокрылое животное.

Напомним, в Новосибирске домашнего лабрадора унесло течением в реке Обь. Хозяин прогуливался с животным возле реки Обь. В один момент лабрадора стало уносить течением, а своими силами мужчина не справился. Спасатели доставали собаку больше часа. Пес по кличке Саймон доплыл до острова Кораблик, где был и перехвачен сотрудниками МАСС.

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