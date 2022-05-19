Новосибирский повар попала на шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Повар из Новосибирска Любовь Харитонова попала на программу «Битва шефов», которая выходит на телеканале «Пятница» – она сделала салат «Гнездо глухаря», которым остались довольны Ренат Агмазов и Константин Ивлев.

Женщине сейчас 60 лет, она еще давно прошла обучение в техникуме общественного питания, работала в заводской столовой, а затем ушла на пенсию. Однако она продолжила свое хобби и начала придумывать эксклюзивные рецепты. Повары на шоу расхвалило салат Харитоновой и даже позвали к себе в команду, но женщина решила пойти к Аргзамову. Во втором туре она не смогла приготовить идеально кулебяку с лососем, шпинатом и яйцом. В итоге сибирячка покинула шоу, когда это решил Константин Ивлев, но отреагировала она на это спокойно.

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