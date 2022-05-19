Новосибирский повар попала на шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Новосибирский повар попала на шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»
Новосибирский повар попала на шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»
19 мая, 20:40ОбществоАлександр КондратьевФото: Телеканал Пятница
Повар из Новосибирска Любовь Харитонова попала на программу «Битва шефов», которая выходит на телеканале «Пятница» – она сделала салат «Гнездо глухаря», которым остались довольны Ренат Агмазов и Константин Ивлев.

Женщине сейчас 60 лет, она еще давно прошла обучение в техникуме общественного питания, работала в заводской столовой, а затем ушла на пенсию. Однако она продолжила свое хобби и начала придумывать эксклюзивные рецепты.

Повары на шоу расхвалило салат Харитоновой и даже позвали к себе в команду, но женщина решила пойти к Аргзамову. Во втором туре она не смогла приготовить идеально кулебяку с лососем, шпинатом и яйцом.

В итоге сибирячка покинула шоу, когда это решил Константин Ивлев, но отреагировала она на это спокойно.

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