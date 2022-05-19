Прокуроры заставили новосибирских чиновников купить жилье 94-летнему ветерану

Ветеран ВОВ несколько лет прожил в аварийном жилье в городе Болотное Новосибирской области пока чиновники затягивали с документами. Новое жилье 94-летний участник войны получил после вмешательства прокуратуры региона.

Ещё в июне 2021 года ветеран Великой отечественной войны обращался по жилищному вопросу в администрацию города. Но там ему вскоре отказали и заставили жить дальше в ветхом доме. В дело позже вмешалась прокуратура Болотнинского района. Жилище пенсионера признали непригодным для проживания после осмотра. «Ветерану помогли оформить и отправить документы на учет как нуждающегося в жилье. Спустя время ему предоставили квартиру в Криводановке», - добавили в прокуратуре Новосибирской области. Напомним, ранее мы писали о похожей ситуации с жильем для 93-летней вдовы ветерана ВОВ в Новосибирске.

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