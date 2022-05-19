Таксистка спела частушки про разбитые новосибирские дороги в Грозном

Девушка учувствовала в профессиональном конкурсе «Лучший водитель такси в России – 2021» в Чечне. Зрителей она решила удивить частушками на тему дорожных проблем Новосибирска.
«Вот отстроили квартал – люди заселяются. В каждом доме за углом пивнушка открывается!»; «После дождичка в четверг мы качаем лодки, ведь у нас давным-давно забиты все ливнёвочки!», - пела Наталья.
«Главный приз Наталья не получила, однако была удостоена высоких баллов. Допустила обидные ошибки в скоростном маневрировании при чтении частушек», - отметили в пресс-службе конкурса.
К слову, участники боролись за 150 000 рублей и автомобиль.