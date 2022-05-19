Таксистка спела частушки про разбитые новосибирские дороги в Грозном

Таксистка спела частушки про разбитые новосибирские дороги в Грозном
Таксистка спела частушки про разбитые новосибирские дороги в Грозном
19 мая, 14:32ОбществоФото: с группы конкурса в ВК
Таксистка из Новосибирска Наталья Сафиуллина выступила на конкурсе в Грозном с частушками про ливневки и разрушенные дороги столицы Сибири. Теперь наш регион прославился на всю Россию.

Девушка учувствовала в профессиональном конкурсе «Лучший водитель такси в России – 2021» в Чечне. Зрителей она решила удивить частушками на тему дорожных проблем Новосибирска.

«Вот отстроили квартал – люди заселяются. В каждом доме за углом пивнушка открывается!»; «После дождичка в четверг мы качаем лодки, ведь у нас давным-давно забиты все ливнёвочки!», - пела Наталья.

«Главный приз Наталья не получила, однако была удостоена высоких баллов. Допустила обидные ошибки в скоростном маневрировании при чтении частушек», - отметили в пресс-службе конкурса.

К слову, участники боролись за 150 000 рублей и автомобиль.

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