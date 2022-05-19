Врачи против такого лечения: Новосибирец заменил все зубы на имплантаты под наркозом

Житель Новосибирска Алексей Дорофеев поделился с Atas.info своим опытом приема у стоматолога под наркозом, которым он пользуется еще с 80-х годов.

Дорофеев очень хвалит возможность использовать наркоз при походе к стоматологу – это облегчает дело, когда предстоит большой объем работы. В его случае это была необходимость – ему выдирали сначала 16 зубов на верхней челюсти, а затем на нижней, чтобы на их место поставил импланты. «Остался доволен наркозом. Я старый последователь этого способа, много раз под наркозом лечил зубы, когда это еще зародилось в Советском Союзе. Представляете, это еще был 87-88 год», - рассказал мужчина. «Как не заснуть навсегда»: Лечение зубов без боли под наркозом в Новосибирске Всего ему пришлось за все время удалить 16 зубов и поставить на их место импланты на верхней челюсти, а спустя некоторое время он тоже самое повторил на нижней. Он остался в восторге из-за того, что исходя от самой стоимости лечения удорожание от наркоза даже не чувствуется, а эффект от этого очень большой. «В запущенных вариантах это просто спасение, и очень эффективно, и дает огромный выигрыш по времени», - сказал Дорофеев. Новосибирец считает, что такой способ лечения зубов ему запомнился надолго, ведь после применения наркоза в одной из стоматологических клиник однажды его даже оставили ночевать, чтобы он отлежался и никуда не ходил – это обошлось ему в сумму около 6 тысяч рублей. При этом врачи-стоматологи категорически против такого лечения, ведь им приходится работать на скорость. Например, когда человек приходит пролечить сразу несколько зубов под наркозом, то им приходится за 60 минут успеть абсолютно всё, а от этого может пострадать качество проведенной работы. Однако такое допускают, когда действительно нужно удалить очень много зубов, но лечить все-таки лучше без наркоза, а под обычной анестезией.

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