Президент России Путин поинтересовался про зарплаты медиков в Новосибирске

Встречу президента с представителями здравоохранения транслировал портал «Смотрим». На ней Путин задал вопрос про пациентов новой новосибирской поликлиники.
Сотрудники медучреждения в Новосибирске поделились, что уже приступили работать с пациентами. На что президент уточнил, какие именно это пациенты — специально подготовленные или случайные.
«Ну, в определенной степени специально подготовленные случайные», — сообщила доктор.
Кроме того, президент спросил про зарплаты врачей из Новосибирска. Выяснилось, что некоторые медики в новой поликлинике получают от 70 до 80 тысяч рублей в месяц.
Напомним, детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко завоевал звание «Врач года-2022». Кривошеенко участвовал в областном конкурсе в преддверии Дня медика. В 2022 году в финал сумели пройти 10 врачей, но звание врача года присудили детскому хирургу.