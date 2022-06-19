Президент России Путин поинтересовался про зарплаты медиков в Новосибирске

Президент России Путин поинтересовался про зарплаты медиков в Новосибирске
Президент России Путин поинтересовался про зарплаты медиков в Новосибирске
Вчера, 09:39ОбществоФото: kremlin.ru

Путин спросил про специально подготовленных пациентов в Новосибирске

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел беседу с врачами на видеоконференции накануне Дня медработника. Пообщаться с главой государство смогли медики из Новосибирской области.

Встречу президента с представителями здравоохранения транслировал портал «Смотрим». На ней Путин задал вопрос про пациентов новой новосибирской поликлиники.

Сотрудники медучреждения в Новосибирске поделились, что уже приступили работать с пациентами. На что президент уточнил, какие именно это пациенты — специально подготовленные или случайные.

«Ну, в определенной степени специально подготовленные случайные», — сообщила доктор.

Кроме того, президент спросил про зарплаты врачей из Новосибирска. Выяснилось, что некоторые медики в новой поликлинике получают от 70 до 80 тысяч рублей в месяц.

Напомним, детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко завоевал звание «Врач года-2022». Кривошеенко участвовал в областном конкурсе в преддверии Дня медика. В 2022 году в финал сумели пройти 10 врачей, но звание врача года присудили детскому хирургу.

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