«Вкусно и точка»: что изменилось в новом McDonald’s в Новосибирске

«Вкусно и точка»: что изменилось в новом McDonald’s в Новосибирске
«Вкусно и точка»: что изменилось в новом McDonald’s в Новосибирске
Вчера, 16:45ОбществоАлександр КондратьевФото: Atas.info
19 июня в Новосибирске открылись все рестораны «Вкусно и точка» – это название используется теперь для российского McDonald’s после ухода сети из страны. Корреспондент Atas.info посетил одну из таких точек на Ленина, 84 и рассказал, какие изменения произошли в фастфуде.

Пропали любые упоминания «Макдоналдса», но названия «Вкусно и точка» тоже не появилось

Первое, что удалось заметить – на входе в торговый центр нет нового названия российской сети, но и название McDonald’s пропало. На входе в само заведение тоже нет никаких названий, но есть плакаты с рекламой еды, где изображен логотип «Вкусно и точка».

Новое название удалось найти только на автомате для заказа еды – там рекламируется логотип с названием и устройство на «ту самую работу».

Фото:Александр Кондратьев

Оглядев помещение стало понятно, что ничего не изменилось в интерьере. Осталось все тоже самое, но убрали только таблички-локаторы, которые можно было брать для того, чтобы заказ принесли прямо за стол.

Стоит отметить, что народу в обеденное время в районе железнодорожного вокзала оказалось очень мало, хотя раньше в такое время там принимало пищу большое количество человек.

Практически все, кто заходили в помещение на протяжении получаса, сразу начинали шутить над новым названием и расстраиваться из-за отсутствия Биг Тейсти и Биг Мак.

Что пропало из меню нового McDonald’s (Вкусно и точка) и цены в Новосибирске

В меню новосибирской «Вкусно и точка» нет Биг Мака, Биг Тейсти и МакФлурри. Также пропал овощной салат и цезарь с курицей. Больше не порадуются и маленькие дети – пропали детские обеды «Хэппи Мил».

«Я раньше заказывала только Биг Тейсти и маленькую картошку фри с Coca-Cola, но теперь мое любимое блюдо пропало. Я сильно не расстраиваюсь, потому что один из фуд-блогеров говорил, что руководство нового «макдака» пытается найти способы вернуть эти бургеры или хотябы сделать их похожими – я верю, что Биг Мак и Биг Тейсти вернутся в мою жизнь», - сказала Ксения Вахрушева о пропаже любимых бургеров из меню «Вкусно и точка» (Макдоналдс)

Доступны комбо-наборы, которые назывались раньше «маккомбо». Новый хозяин сети обещал на открытии в Москве, что в будущем их станет больше.

При этом отсутствует маленькая картошка фри – теперь есть только среднего размера. Многие это связывают с отсутствием упаковок.

Цены заметно не изменились, корреспонденту Atas.info комбо-набор с двойным чизбургером обошелся всего в 220 рублей. Однако нет привычной разбавленной с водой Coca-Cola – из холодных напитков остались только два вида Липтона и вода в бутылке (если доплатить 10 рублей), а также соки, горячие напитки, коктейли.

Как изменилась еда во «Вкусно и точка» в Новосибирске

Все блюда подаются в упаковках без логотипа McDonaldʼs. Картошка упакована в обычный белый картон, тоже самое и с напитком – нет никаких обозначений нового заведения и старого тоже.

Теперь в поднос не подкладывают бумагу с рекламой подработки в «Макдоналдс» – там тоже обычная бумага.

Логотип на соусах закрашен черным маркером, чтобы не было видно старого логотипа. Есть предположение, что это все делалось вручную, но маркер легко стирается и под ним уже виднеется привычная буква M.

Фото:Александр Кондратьев

Картофель фри никак не отличается от того, что подавали в старом McDonald’s, но в данном случае в нем практически не было соли, возможно, что это произошло из-за замены сорта картофеля. Тоже самое можно сказать и о двойном чизбургере – такая же приятная и мягкая булочка, вкусное мясо и много соуса.

Фото:Александр Кондратьев

В московских точках общепита жаловались на вкус апельсинового сока во «Вкусно и точка», но в Новосибирске все пока осталось на прежнем уровне – он такой же вкусный и с кусочками мякоти.

Стоит ли ходить во «Вкусно и точка» в Новосибирске

Качество блюд пока никак не изменилось, а цены остались доступными. Есть только некоторое неудобство, что теперь не принесут еду за стол, но это можно пережить. Поэтому, конечно, стоит посещать данное заведение, если вы его любите – McDonald’s не ушел, а только поменял название и логотип.

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