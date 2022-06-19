«Вкусно и точка»: что изменилось в новом McDonald’s в Новосибирске

«Я раньше заказывала только Биг Тейсти и маленькую картошку фри с Coca-Cola, но теперь мое любимое блюдо пропало. Я сильно не расстраиваюсь, потому что один из фуд-блогеров говорил, что руководство нового «макдака» пытается найти способы вернуть эти бургеры или хотябы сделать их похожими – я верю, что Биг Мак и Биг Тейсти вернутся в мою жизнь», - сказала Ксения Вахрушева о пропаже любимых бургеров из меню «Вкусно и точка» (Макдоналдс)