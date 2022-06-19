Женщина из Новосибирска страдает от тяжёлого сепсиса – ей чуть не отрезали руку

Юрист из Новосибирска рассказала о борьбе с сепсисом

Елена Попова ранее работала юристом, но из-за тяжелой болезни она оставила карьеру – теперь ей предстоит борьба за собственное здоровье. Муж Елены тоже оставил работу и ухаживает за нетрудоспособной женщиной.

32-летняя жительница Новосибирска поделилась, что в 2013 году у нее диагностировали «системную красную волчанку» с люпус-нефритом, осложнением на почки. По ее словам, после прогулки на улице у нее зачесалась рука, так как ее кожа плохо реагирует на укусы насекомых. Уже к вечеру рука начала опухать, у нее поднялась температура, появилась рвота и диарея. Очнулась женщина уже в реанимации. Из-за ослабленного иммунитета и неработающих почек организм плохо сопротивлялся инфекции. Елена Попова едва не лишилась правой руки. Карьеру пришлось оставить – она лишилась денежных средств, однако расходы на лекарства, бинты и питание только увеличивались, пишет «АиФ-Новосибирск». Бывший одногруппник Елены, недавно объявил для неё сбор средств. Удалось собрать несколько сотен тысяч рублей.

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