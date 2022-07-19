ФИОП: 22 июля стартует прием заявок на отбор университетских стартап-студий

Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) был запущен отбор университетских стартап-студий. До конца этого года ожидается их появление в 15 вузах, а до конца 2030 — в 50 вузах.

Созданием и развитием университетских стартап-студий назван один из основных инструментов реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». К 2024 году правительство будет каждый год направлять на их поддержку 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает newsnn.ru. Университетская стартап-студия представляет собой особенную форму поддержки стартапов. Ее цель — масштабный запуск новых компаний. Благодаря этому студенты смогут стать настоящими предпринимателями с реальным проектом, деньгами. Они смогут заработать деньги и масштабировать свое дело внутри вуза. В свою очередь, университет может предложить учащимся и абитуриентам актуальную карьерную траекторию, а также выполнение программы «Стартап как диплом». Бизнесмены смогут получить доступ к заинтересованным людям и потенциальным руководителям бизнес-проектов, а инвесторы — к проверенным бизнес-командам. Это снизит риск ошибок в портфеле инвестиций. Главным для программы и бизнеса является создать условия и дать необходимые инструменты, чтобы раскрыть молодые коллективы бизнесменов и изобретателей. Такая связь бизнеса и науки обеспечит массовое создание стартапов, быстрое внедрение и коммерциализацию разработок. В итоге страна сможет получить не только «фабрику» технологических предприятий, но и новое поколение активных граждан, материализующих будущее страны. Об этом заявил председатель правления ФИОП Сергей Куликов. В конкурсе могут участвовать отдельные образовательные организации высшего образования и объединения нескольких высших заведений с участием иных юридических или физических лиц. Вся документация об отборе и дополнительные материалы находятся на сайте организатора https://fiop.site/uss/. С 22 июля текущего года можно подать заявку на участие. Победители конкурса подпишут инвестиционное соглашение с ФИОП и представят поддержку в одной из нескольких форм.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter