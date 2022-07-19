Футбольный фанат из Новосибирска выиграл в лотерее квартиру за 3 млн рублей

Футбольный фанат из Новосибирска выиграл в лотерее квартиру за 3 млн рублей
Футбольный фанат из Новосибирска выиграл в лотерее квартиру за 3 млн рублей
Вчера, 14:35ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Житель Новосибирска испытал удачу в «Жилищной лотерее» и выиграл квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».

Как рассказали представители государственной организации, новосибирец стал лотерейным миллионером. Он выиграл квартиру, стоимость которой 3 миллиона рублей и дополнительно 100 тысяч рублей.

Сам счастливчик рассказал, что участвует в лотереях уже много лет. Он купил два билета и был приятно удивлен. При этом на выигранные деньги мужчина хочет купить себе иномарку.

Новосибирец работает инженером в компании по производству холодильников. В свободное время любит путешествовать и играть в футбол.

Напомним, ранее супруги Евгений и Людмила Горшковы благодаря особой тактике выиграли квартиру за 3 миллиона рублей и ещё 100 000 рублей наличными.

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