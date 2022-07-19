Хлеб с дохлым червём чуть ли не съел мужчина из Новосибирска

В сообщении указано, что хлеб житель города купил в магазине на улице Широкой. К своему отзыву покупатель прикрепил фотографию, на которой видно, как из Бородинского хлеба торчит белый червяк.
«Сограждане, избегайте покупать продукцию здесь! Лично для меня эта контора теперь в чёрном списке!» – возмутился сибиряк.
Мужчина утверждает, что это «мучной запеченный мертвый червяк». Вероятно, на заводе, где пекут хлебобулочные изделия, творится полная антисанитарии, уверяет сибиряк.
Ранее житель Новосибирска приобрел в одной из кулинарных точек в Ленинском районе салат с морской капустой и кальмарами, но получил бонус в виде мертвых жирных мух.