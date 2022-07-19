Хлеб с дохлым червём чуть ли не съел мужчина из Новосибирска

Хлеб с белым червём купил мужчина в Новосибирске

Новосибирец купил в местном магазине черный хлеб, а в подарок к нему шел червяк. Свой гневный отзыв мужчина оставил на сайте «Фламп».

В сообщении указано, что хлеб житель города купил в магазине на улице Широкой. К своему отзыву покупатель прикрепил фотографию, на которой видно, как из Бородинского хлеба торчит белый червяк. «Сограждане, избегайте покупать продукцию здесь! Лично для меня эта контора теперь в чёрном списке!» – возмутился сибиряк. Мужчина утверждает, что это «мучной запеченный мертвый червяк». Вероятно, на заводе, где пекут хлебобулочные изделия, творится полная антисанитарии, уверяет сибиряк. Ранее житель Новосибирска приобрел в одной из кулинарных точек в Ленинском районе салат с морской капустой и кальмарами, но получил бонус в виде мертвых жирных мух.

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