Хлеб с дохлым червём чуть ли не съел мужчина из Новосибирска

Хлеб с дохлым червём чуть ли не съел мужчина из Новосибирска
Хлеб с дохлым червём чуть ли не съел мужчина из Новосибирска
Вчера, 10:34ОбществоФото: Фламп

Хлеб с белым червём купил мужчина в Новосибирске

Новосибирец купил в местном магазине черный хлеб, а в подарок к нему шел червяк. Свой гневный отзыв мужчина оставил на сайте «Фламп».

В сообщении указано, что хлеб житель города купил в магазине на улице Широкой. К своему отзыву покупатель прикрепил фотографию, на которой видно, как из Бородинского хлеба торчит белый червяк.

«Сограждане, избегайте покупать продукцию здесь! Лично для меня эта контора теперь в чёрном списке!» – возмутился сибиряк.

Мужчина утверждает, что это «мучной запеченный мертвый червяк». Вероятно, на заводе, где пекут хлебобулочные изделия, творится полная антисанитарии, уверяет сибиряк.

Ранее житель Новосибирска приобрел в одной из кулинарных точек в Ленинском районе салат с морской капустой и кальмарами, но получил бонус в виде мертвых жирных мух.

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