Новосибирские Бони и Клайд попались на краже виски - все ради денег на наркотики

Новосибирские Бони и Клайд попались на краже виски - все ради денег на наркотики
Новосибирские Бони и Клайд попались на краже виски - все ради денег на наркотики
Вчера, 17:10ОбществоФото: АБ "Гвардия"

В Новосибирске 17-летняя девушка пыталась украсть виски для своего парня

Охрана задержала девушку-подростка на попытке вынести из супермаркета в Новосибирске бутылку дешевого виски. Оказалось, молодая сибирячка пошла на преступление ради своего возлюбленного.

Как рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия», 17-летняя школьница Ирина недавно начала встречаться с безработным 21-летним парнем Гошей. Молодой человек балуется легкими наркотиками, на которые ему нужны были деньги. Лучше заработка он не придумал, как украсть виски в магазине, чтобы потом продать.

«Это произошло 18 июля. Парень успокоил Ирину тем, что раз она несовершеннолетняя за кражу ей ничего не грозит. Девушка выбрала на полке бутылку виски за 500 рублей и на попытке кражи была поймана бойцами», - добавили в «Гвардии».

Чтобы оплатить штраф на месте молодой человек пошел сдавать свою технику в ломбард, но обратно он не вернулся. Видимо, испугался вызова в магазин родителей девочки.

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