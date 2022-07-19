Новосибирские Бони и Клайд попались на краже виски - все ради денег на наркотики

Как рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия», 17-летняя школьница Ирина недавно начала встречаться с безработным 21-летним парнем Гошей. Молодой человек балуется легкими наркотиками, на которые ему нужны были деньги. Лучше заработка он не придумал, как украсть виски в магазине, чтобы потом продать.
«Это произошло 18 июля. Парень успокоил Ирину тем, что раз она несовершеннолетняя за кражу ей ничего не грозит. Девушка выбрала на полке бутылку виски за 500 рублей и на попытке кражи была поймана бойцами», - добавили в «Гвардии».
Чтобы оплатить штраф на месте молодой человек пошел сдавать свою технику в ломбард, но обратно он не вернулся. Видимо, испугался вызова в магазин родителей девочки.