Пилот “КАМАЗ-мастер” стал победителем ралли “Шелковый путь”

В этом году ралли проводили в России, оно было приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Впервые трасса гонки прошла через Чечню и Дагестан. Помимо этого, маршрут пролегал через Калмыкию, Волгоградскую, Тульскую и Липецкую области. Финишировали участники соревнования в Москве. Протяженность маршрута составила примерно 4500 километров, пишет newsnn.ru.