Пилот “КАМАЗ-мастер” стал победителем ралли “Шелковый путь”

В этом году ралли проводили в России, оно было приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Впервые трасса гонки прошла через Чечню и Дагестан. Помимо этого, маршрут пролегал через Калмыкию, Волгоградскую, Тульскую и Липецкую области. Финишировали участники соревнования в Москве. Протяженность маршрута составила примерно 4500 километров, пишет newsnn.ru.
От “КАМАЗ-мастер” в групповом зачете участвовали 4 экипажа. Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев пилотировали новые спортивные грузовики семейства К5 – КАМАЗ-435091. Андрей Каргинов вел КАМАЗ-43509. Сергей Куприянов управлял машиной, использующей в качестве топлива газодизель.
Сообщается, что “Синяя армада” стала готовиться к “Шелковому пути” сразу после возвращения с “Дакара”. Параллельно с тренировками проводилась модернизация машин. Специалисты улучшили систему охлаждения и подвеску, при этом были использованы собственные технологии.
Пилот Андрей Каргинов отметил, что “Шелковый путь” никогда не был простым, но в этом году организаторы решили разнообразить маршрут, включив в него участки, которые полностью состояли из грязи.
Нижегородская команда “ГАЗ Рейд Спорт” выступала на машинах “ГАЗель NEXT” и “ГАЗ Садко NEXT”. В категории Т1 экипаж нижегородцев Александра Русанова и Евгения Павлова взял серебро. Экипаж Алексея Хлебова занял 4-е место, а машина под управлением Михаила Шкляева пришла пятой.
Штурман одного из экипажей, выступавшего на автомобиле “ГАЗ Садко NEXT”, Александр Филякин поделился впечатлениями об одном ярком моменте гонок. Он рассказал, как его автомобиль практически на полном ходу пронесся по броду, поднимая брызги выше крыши, пока на берегу стояли грузовые МАЗы, изучая возможность переправы.