Подросток разрезал палец в новосибирском аквапарке

Девушка рассказала, что ее брат получил рану на «Медленной реке».
«Никак правил аквапарка он не нарушал, просто плыл по "медленной реке" рядом со мной. Напоры медленной реки периодически прибивают то к одной стене, то к другой, видимо обо что-то порезал большой палец ноги. Но я не думала что, так сильно»,
рассказала жительница Новосибирска.
После того, как мальчик повредил палец, они пошли в медпункт. Там ему обработали рану, и он дальше пошел купаться, не предвидев ничего серьезного.
«Брат сказал, что его просили зайти в медпункт повторно перед уходом из аквапарка. Ну мало ли обработать. Когда он вышел во второй раз, у меня был шок. Ему сказали, что неплохо бы зашить палец, но делать это надо сегодня, завтра смысла нет, и дали адрес травмпункта. Время девятый час, полдня прошло с момента травмы, и мы только сейчас об этом узнаём?»
написала девушка.