Подросток разрезал палец в новосибирском аквапарке

«Брат сказал, что его просили зайти в медпункт повторно перед уходом из аквапарка. Ну мало ли обработать. Когда он вышел во второй раз, у меня был шок. Ему сказали, что неплохо бы зашить палец, но делать это надо сегодня, завтра смысла нет, и дали адрес травмпункта. Время девятый час, полдня прошло с момента травмы, и мы только сейчас об этом узнаём?»